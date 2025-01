Ventos devem ganhar força e Los Angeles se prepara para piora em incêndios

Policiais com cão farejador procuram por cadáveres em um dos escombros do incêndio, em Malibu

Intensas rajadas de vento são esperadas novamente em Los Angeles a partir da noite desta segunda-feira (13), ameaçando o progresso dos bombeiros contra os incêndios florestais . O fogo já devastou uma área de 142 quilômetros quadrados no sul do Estado americano da Califórnia, o que equivale a aproximadamente 20 mil campos de futebol.

No fim de semana, os bombeiros conseguiram melhorar a situação no incêndio de Eaton, perto de Pasadena. Os incêndios em Los Angeles já deixaram 24 mortos . Outras 16 pessoas foram dadas como desaparecidas e autoridades alertaram que o número de fatalidades deve aumentar.

Cerca de 150 mil pessoas no condado de Los Angeles seguem sem voltar para suas casas , com mais de 700 moradores em abrigos.

De acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, 20 pessoas foram presas em zonas de incêndios após relatos de roubos .

Melhora

A cidade de Los Angeles terá uma pausa no clima propício para incêndios no final desta semana, de acordo Rich Thompson do National Weather Service. A velocidade do vento cairá na quinta-feira (16), e permanecerá baixa durante o fim de semana.