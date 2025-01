Reunião deve definir se São Paulo irá ou não permanecer como candidata ao Pan de 2031

Pan Am Sports é a entidade que comanda o esporte nas Américas. Rafael Bello / COB

A disputa de bastidores para definir qual candidatura brasileira será escolhida para tentar ser a sede da edição de 2031 dos Jogos Pan-Americanos poderá chegar ao final antes do dia 29 de janeiro. A data marca o limite imposto pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para que as duas propostas sejam apresentadas e votadas pela Assembleia Geral Extraordinária da entidade, que tem como colégio eleitoral as 33 confederações olímpicas, os 19 membros da Comissão de Atletas do COB e os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Dias atrás conversei no programa Gaúcha Olímpica, na Rádio Gaúcha, com o Secretário Municipal de Esportes do Rio de Janeiro, Guilherme Schleder, sobre as ideias para a realização do evento nas duas cidades fluminenses.

Naquele momento a tradicional disputa Rio x São Paulo estava agitando os bastidores do esporte olímpico brasileiro. Porém, nesta segunda-feira (13), nossa equipe foi informada por uma pessoa próxima à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, que os paulistanos podem retirar sua candidatura, o que abriria caminho para que Rio-Niterói se apresente como representante do Brasil no processo que será definido pela Assembleia Geral da PanAm Sports, em agosto, em Assunção, no Paraguai. A capital paraguaia, aliás, é a concorrente dos brasileiros.