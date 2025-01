A primeira grande disputa no esporte brasileiro em 2025 será um clássico Rio-São Paulo

Votação será feita no auditório do Parque Aquático Maria Lenk, sede do COB no Rio de Janeiro Alexandre Loureiro / COB,Divulgação

O mês de janeiro será de definição importante para o esporte brasileiro. Após a posse da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB), comandada por Marco Laporta, no dia 15, uma Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá duas semanas depois, irá definir a cidade brasileira indicada a ser candidata do país a sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. A disputa entre Rio-Niterói e São Paulo está agitando os bastidores e promete ser bastante acirrada.

A votação será feita no auditório do Parque Aquático Maria Lenk, sede do COB no Rio de Janeiro e a candidatura que tiver maioria simples entre os 54 votantes será indicada pelo Brasil. O colégio eleitoral é formado pelas 33 confederações olímpicas, os 19 membros da Comissão de Atletas do COB e os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI).

O Brasil já sediou o Pan em duas oportunidades. São Paulo recebeu o evento em 1963 e o Rio de Janeiro foi palco da edição de 2007, nove anos antes de sediar os Jogos Olímpicos. Duas das principais cidades do País, elas revivem neste momento uma disputa histórica e de muita rivalidade, que foi marcada principalmente no futebol, mas que também se estendeu para outras modalidades.

— As duas cidades são muito fortes. Elas vão fazer a apresentação para a Assembleia (do COB) para que ela possa decidir qual a cidade será candidata. As duas são muito importantes. O Rio tem uma vantagem de já ter realizado os Jogos Pan-Americanos e Olímpicos anteriormente. Mas São Paulo tem um poderio econômico muito grande. Então está muito equilibrado — avaliou Marco Laporta em entrevista ao programa Gaúcha Olímpica, da Rádio Gaúcha.

São Paulo iniciou o lobby para concorre ao Pan durante os Jogos de Santiago em 2023, e naquele momento recebeu apoio do COB, tanto que durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a capital paulista dispunha de um espaço na Casa Brasil, localizada em um parque na cidade francesa.

Mas a eleição de Rodrigo Neves para a prefeitura de Niterói, tendo a medalhista olímpica da vela Isabel Swan, como vice, trouxe à tona a ideia da candidatura em conjunto com o Rio de Janeiro, o que imediatamente foi aceito pelo reeleito Eduardo Paes.

As duas cidades trabalham para conquistar votos e ter o direito de concorrer contra a paraguaia Assunção, que em agosto deste ano sediará os Jogos Pan-Americanos Junior.

— Assunto que vem sendo conversado com a atual gestão do COB. Nós só vamos ter conhecimento quando entrarmos (na gestão). Mas esse é um assunto que precisa ser discutido, amadurecido, muito pensando. Mas não será a Yane e o (Marco) Laporta quem vai decidir. A Assembleia do COB que vai definir — afirmou Yane Marques, eleita vice-presidente do COB, à Rádio Gaúcha.