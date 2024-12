Rio de Janeiro e Niterói oficializam intenção de sediar o Pan de 2031

Rafael Bello / COB

As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói oficializaram junto ao Comitê Olímpico Brasileiro o desejo de sediarem os Jogos Pan-Americanos de 2031. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o eleito de Niterói, Rodrigo Neves, entregaram documento que formaliza a intenção no Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk.

A documentação foi entregue ao presidente do COB, Paulo Wanderley. A candidatura fluminense compete com a de São Paulo que, ainda nos Jogos de Paris, também formalizou a intenção de sediar o evento. As duas propostas serão enviadas para análise do Conselho de Administração do COB, que as encaminhará para a Assembleia da entidade.

O evento contou com a presença de atletas do chamado "Time Rio", como as medalhistas olímpicas Barbara Seixas, do vôlei de praia, Flávia Saraiva e Jade Barbosa, da ginástica artística, além da vice-prefeita eleita de Niterói, a medalhista olímpica na vela, Isabel Swan.

— O Rio já fez os Jogos Olímpicos, em 2016, então somos capazes qualquer coisa. Hoje há uma compreensão maior dos benefícios de sediar um evento de grande porte e já demonstramos a nossa capacidade de realização. Tenho absoluta noção dos benefícios e do legado positivo que um evento como os Jogos Pan-americanos deixam para uma cidade — disse o Prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Segundo cronograma estabelecido pela Panam Sports, entidade principal do esporte na Américas, o COB tem até o dia 31 de janeiro de 2025 para oficializar a candidatura brasileira à entidade continental.

Junto a este documento, deverão ser encaminhadas cartas assinadas pelos representantes dos três níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal) se comprometendo a cumprir todos os requisitos e oferecendo as garantias necessárias para a realização da competição. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura.