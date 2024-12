Rebeca Andrade e Beatriz Souza concorrem a melhor do ano no Prêmio Brasil Olímpico

Os seis concorrentes ao Troféu Rei Pelé Divulgação / COB

Os indicados ao Troféu Rei Pelé, melhor do ano, do Prêmio Brasil Olímpico 2024 foram anunciados neste domingo (1º). Vencedora no feminino nos últimos três anos, a ginasta Rebeca Andrade é novamente favorita em 2024, após se tornar em Paris a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos. As outras duas candidatas são a judoca Beatriz Souza e a canoísta Ana Sátila.

Entre os homens, os indicados são Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Caio Bonfim (marcha atlética) e Edival Pontes (taekwondo). Isaquias pode conquistar o prêmio pela quinta vez. Entre os seis indicados, apenas Ana Sátila não conquistou medalha em Paris. Ela terminou em quarto lugar no K1 e quinto no C1. Os vencedores serão divulgados em 11 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Dona de seis medalhas olímpicas, Rebeca busca o tetra no Troféu Rei Pelé. Ela foi premiada como a melhor do ano em 2021, quando chegou aos seus primeiros pódios olímpicos, em 2022, quando foi campeã mundial do individual geral, e em 2023, quando venceu Simone Biles no salto no Mundial.

Beatriz Souza também voltou de Paris como campeã olímpica e multimedalhista, ao vencer a categoria peso pesado do judô (+78kg) e ajudar o Brasil a faturar o bronze por equipes mistas.

No masculino, Caio Bonfim conquistou a medalha olímpica do Brasil na marcha atlética, com a prata na prova de 20km. Edival Pontes, o Netinho, se tornou o terceiro brasileiro a subir ao pódio olímpico no taekwondo ao conquistar o bronze. Já Isaquias Queiroz tenta um inédito pentacampeonato no prêmio de melhor do ano. O baiano chega credenciado pela prata conquistada no C1 1.000m em Paris.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) também anunciou que começa neste domingo e vai até a noite do dia 11 a votação para a escolha do Atleta da Torcida do Prêmio Brasil Olímpico. Os seis candidatos são Ana Sátila (canoagem slalom), Beatriz Souza (judô), Tatiana Weston-Webb (surfe), Alison dos Santos, o Piu (atletismo),Caio Bonfim (atletismo) e Darlan Souza(vôlei).