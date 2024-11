O Comitê Olímpico do Brasil (COB) começou nesta quinta-feira (28) a divulgar os vencedores do prêmio Melhor da Modalidade, que receberão seus troféus no dia 11 de dezembro, durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico. Até domingo (1º) também serão conhecidos os demais vencedores por modalidades e os finalistas do Melhor do Ano – Troféu Rei Pelé e do Atleta da Torcida.