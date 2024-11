O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, recebeu uma homenagem do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. Durante a Assembleia Geral da ANOC (Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais), em Cascais, Portugal, Bach entregou ao dirigente brasileiro um troféu com o formato da sede do COI.