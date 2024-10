COB destinará R$ 265 milhões para as Confederações no primeiro ano do novo ciclo olímpico

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) destinará R$ 265 milhões para investimento em projetos das Confederações Brasileiras Olímpicas em 2025. O valor representa um recorde desde a criação da Lei das Loterias (antiga Lei Agnelo/Piva), em 2001, e um aumento de 17,8% em relação ao ano passado. Os recursos são oriundos das apostas nas Loterias Caixa, patrocinadora master do COB. A proposta de distribuição de recursos anunciada para as Confederações e o orçamento final para o primeiro ano do ciclo olímpico passarão por aprovação da Assembleia do COB, em dezembro.