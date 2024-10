Marco Antônio La Porta, novo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e Yane Marques, nova vice, atribuíram a vitória no pleito realizado nesta quinta-feira (3) ao protagonismo dos atletas durante o processo eleitoral. Medalhista olímpica, Yane também fez questão de celebrar a presença inédita de uma mulher no segundo cargo mais alto da hierarquia da entidade.