Brasil encerra Grand Slam de Judô de Tashkent sem medalhas

Karol Gimenes (D) conseguiu grande vitória sobre campeã olímpica Shori Hamada (E). Tamara Kulumbegashvili / IJF

No último dia de competições do Grand Slam de Judô de Tashkent, no Uzbequistão, o Brasil voltou a ficar fora do pódio. A terceira etapa do Circuito Mundial foi encerrada neste domingo (2).

No total, 11 atletas brasileiros competiram na etapa do Circuito Mundial apenas três chegaram à disputa por medalhas: as sogipanas Jéssica Lima e Ketleyn Quadros, na sexta (28) e sábado (1º), respectivamente, e Karol Gimenes, do Flamengo, neste domingo. Porém, todas elas terminaram na quinta posição.

O Brasil teve duas atletas na categoria meio-pesado (até 78 kg). Karol foi a de melhor desempenho, enquanto Beatriz Freitas (Pinheiros-SP) parou na estreia diante da croata Petrunjela Pavic, que conseguiu waza-ari e terminou a luta por imobilização.

Karol Gimenes começou batendo a uzbeque Shoira Aminova em apenas 47 segundos. Na segunda luta, ela surpreendeu a favorita japonesa Shori Hamada, ouro olímpico em Tóquio 2020, que acabou sendo desclassificada com três punições (shidôs) no golden score.

Com a vitória, a atleta de 29 anos foi para as quartas de final, mas acabou eliminada pela alemã Alina Boehm. Desta vez a brasileira sofreu três punições e acabou derrotada a 10 segundos do final do tempo regulamentar.

Sem chances de disputar o ouro, ela foi para a repescagem em busca de um dos dois bronzes distribuídos e venceu Shu Huei Hsu Wang, de Taiwan, por ippon, após 52 segundos de luta, garantindo vaga na disputa pelo pódio.