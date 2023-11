A ex-ginasta Daiane dos Santos inaugurou nesta sexta-feira (17) uma obra de arte do tamanho de sua importância para o esporte. Ela é a protagonista de um mural de 50 metros de altura pintado pelo artista Kelvin Koubik, que eterniza em cores sua trajetória vencedora. A intervenção foi feita na empena do prédio da Fecomércio-RS, ao lado do viaduto da Conceição, Centro de Porto Alegre. O momento foi marcado por emoção e declarações de gratidão à família e ao esporte.