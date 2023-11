Com o objetivo de proporcionar uma representação visual e sensorial da vitalidade dos rios da Amazônia, que desempenham um papel importante na formação da chuva que irriga o Brasil, a instalação artística Rios Voadores está em exposição até 19 de novembro, próximo ao chafariz do espelho d'água do Parque Farroupilha, a Redenção. A obra é uma das atrações da Virada Sustentável 2023 e conta com o apoio da empresa Ventos do Sul.