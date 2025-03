Os bastidores da música "Deu pra Ti", de Kleiton e Kledir; assista

No encerramento da temporada Hinos de POA, o Perimetral Podcast traz um episódio especial dedicado à icônica música "Deu para Ti", um marco da cultura de Porto Alegre dos anos 1980. Este episódio conta com a participação dos convidados Kleiton e Kledir, os criadores da canção, que compartilham os bastidores da criação da música e a influência duradoura da obra.



Os irmãos revelaram detalhes sobre como a melodia a letra de "Deu para Ti" foram elaboradas. Eles também identificam os motivos pelos quais a canção se tornou um emblema de Porto Alegre, atraindo turistas e funcionando como um meio de divulgação do Rio Grande do Sul.