Mantendo ocupação de áreas inundadas, Melo vai encaminhar em maio revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Eduardo Leite e Sebastião Melo estão na Holanda em busca de soluções para as cheias. Cesar Lopes / Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

O projeto de lei para a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre será protocolado no fim de maio na Câmara de Vereadores da Capital, abrindo o debate sobre quais mudanças serão feitas nas regras urbanísticas da cidade. O cronograma foi confirmado na quinta-feira (27) pela comitiva da prefeitura de Porto Alegre que cumpre agendas na Holanda.

Conforme o prefeito, o novo plano diretor vai manter a possibilidade de novas construções nas áreas de Porto Alegre que foram alagadas pela enchente de 2024. A solução para esta parte da cidade, segundo Melo, é o investimento em sistemas de proteção, como casas de bombas.

— Aí chega alguém e diz assim: "Então nós não vamos permitir mais construções onde a água chegou". Bom, nós estaríamos acabando com 30% da cidade (se não permitíssemos). Esse não é o caminho. O caminho é ter um sistema robusto de proteção de cheias que dê segurança para quem já mora, tem empresa e venha investir de novo. O que nós temos de fazer é mais intervenções do ponto de vista da drenagem urbana. Se tem duas casas de bomba (em uma área da cidade), tem de ter cinco — afirmou Melo, que cumpre agendas na Holanda em busca de soluções contra cheias.

O secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, argumenta que a ocupação planejada de áreas que são alagáveis evita a presença de moradias irregulares que se tornam ainda mais vulneráveis.

— As cidades do mundo todo foram formadas em razão das águas e a gente tem de saber conviver com isso. Utopicamente, imaginar que tu vai bloquear aqueles territórios é não ter a oportunidade de a gente, de forma regular, urbanizar o território e fazer as devidas proteções. Se tu deixa aquele território intocável, acaba que infelizmente a ocupação acontece e justamente aquela população que menos poderia estar ali vai para aquele território — afirmou Bremm, que integra a comitiva da prefeitura na Holanda.

Investidores em Amsterdã

As falas do prefeito e do secretário ocorreram no fim da tarde, pelo horário dos Países Baixos (nome oficial da Holanda). Antes disso, a comitiva visitou o bairro De Oosterlingen, na Ilha de Oostenburg, região central de Amsterdam. Antiga região portuária, o bairro passa por uma revitalização com construções sustentáveis.

A outra agenda de Melo na quinta-feira foi uma reunião-almoço com investidores em uma marina, também em Amsterdã. A empresa Startupbootcamp, focada na aceleração de startups, percebe oportunidades de rendimento no Estado diante da grande quantidade de obras e serviços que precisam, no curto prazo, ser realizados.

— Tem uma urgência grande e essa urgência é o "motorista desse carro" — disse o diretor-geral da Startupbootcamp no Brasil e na Holanda, Giovanni Vaccari, que participou da agenda com Melo.