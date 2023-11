Com um concerto da Simjazz Orquestra a partir das 20h desta quarta-feira (8), no Theatro São Pedro, será dada a largada da Virada Sustentável 2023 em Porto Alegre. O evento, que vai de 8 a 19 de novembro, contará com diversas atividades culturais focadas, principalmente, na sustentabilidade. A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do local. Os bilhetes são limitados à capacidade do theatro São Pedro e serão distribuídos por ordem de chegada.