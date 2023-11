O primeiro dia da Conferência do Plano Diretor de Porto Alegre foi marcado por manifestações acaloradas no palco e na plateia do Salão de Atos da PUCRS. A atividade, que ocorre em três etapas, visa discutir as prioridades da cidade e as estratégias para alcançar os cinco objetivos definidos a partir de diálogos com a comunidade para o futuro da Capital.