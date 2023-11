Os frequentadores do trecho 3 da orla do Guaíba podem, a partir desta terça-feira (7), voltar a utilizar os chuveiros instalados na área da quadras esportivas. A prefeitura de Porto Alegre anunciou a recolocação de oito dos 22 chuveiros que foram furtados no começo de 2022. Os modelos são de plástico, e não de metal como os originais instalados em outubro de 2021. Foram instalados chuveiros nas quadras: 5, 14, 16, 17, 19 e 24.