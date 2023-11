A prefeitura de Porto Alegre e os interessados no futuro da Capital se reúnem, a partir desta terça-feira (7), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), para a fase de debates do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA). Por lei, a revisão acontece a cada 10 anos. Desde 2019, cada região e setor socioeconômico da Capital preparam suas visões e reivindicações com a mediação do Executivo municipal.