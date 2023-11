Quem busca imóvel para alugar em Porto Alegre percebe uma alta nos preços neste ano na comparação com um passado recente. O valor médio do aluguel residencial cresceu 9,5% no acumulado de 12 meses fechados em setembro deste ano na Capital. O salto é o maior nesse recorte de tempo nos últimos 10 anos. O dado considera propriedades que estão disponíveis para locação e não as já alugadas.