Após quatro anos, passagem de ônibus de Porto Alegre vai aumentar

Em 2024, prefeito anunciou a manutenção do valor da tarifa. Pedro Piegas / PMPA / Divulgação

O prefeito Sebastião Melo confirma: a passagem de ônibus ficará mais cara em 2025. A afirmação foi feita para a coluna após questionamento sobre essa definição.

O valor da tarifa, porém, ainda não está definido. A prefeitura está fazendo os cálculos.

O anúncio deve ocorrer na segunda-feira (10), na véspera da viagem que o prefeito fará para Brasília. Porém, não será surpresa se a divulgação ocorrer antes ou depois desta data.

O reajuste dos rodoviários será de 4,17% e considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período. Se este percentual for repassado para a tarifa de ônibus, a passagem subirá para R$ 5.

Coincidência ou não, se este valor for adotado, será o mesmo anunciado pelo aplicativo CittaMobi. Em janeiro, uma notificação foi disparada pela empresa, informando que a passagem subiria para este montante, ainda em janeiro, o que foi negado pela prefeitura.

No fim do ano passado, o próprio prefeito indicou a possibilidade de reajuste. Apesar do possível aumento, Melo prometeu durante a eleição que não deixaria de colocar dinheiro público no transporte público.

Subsídio

O que pesa em favor do reajuste é o aumento do subsídio repassado para as empresas de ônibus. Em fevereiro, Melo confirmou que a prefeitura repassou R$ 180 milhões para o sistema de transporte ao longo de 2024.

O repasse de subsídio é uma forma encontrada para segurar o preço da passagem de ônibus. A última vez que a tarifa subiu foi em julho de 2021, quando passou de R$ 4,55 para R$ 4,80.

