Entregues à população em outubro de 2021, 22 dos 23 chuveiros localizados ao longo das quadras esportivas do trecho 3 da orla do Guaíba foram furtados com poucos meses de uso. Às vésperas do terceiro verão que Porto Alegre contará com as atrações de lazer na região, torneiras de plástico ou canos abertos substituem os chuveiros. Apenas um dos equipamentos originalmente instalados segue no local.