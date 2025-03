Trechos urbanos Notícia

RS-239 volta a apresentar aumento no número de acidentes; até 21 de fevereiro foram 47 ocorrências

Dados do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) apontam crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. É aguardada desde 2024 a instalação de um radar no trecho de Novo Hamburgo, o que não há previsão para ocorrer