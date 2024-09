Em meio a um aumento nos acidentes com morte, a RS-239 terá novas restrições de velocidade em Sapiranga e Campo Bom, no Vale do Sinos. A medida tem como objetivo reduzir o volume de ocorrências graves no trânsito, que mais do que dobraram em 2024 entre Novo Hamburgo e Taquara. A alteração deve ocorrer nos próximos dias.