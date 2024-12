Incêndio de grandes proporções atinge construtora em Santa Maria

Veículos e parte da estrutura física do local foram atingidos.

O Corpo de bombeiros de Santa Maria combateu a um incêndio em uma empresa de construção civil na madrugada deste sábado (21). Veículos e parte da estrutura física do local foram atingidos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 2h na sede da FZ Construções, na Rua Vitória Savian Reginato, bairro São João. Quatro pessoas tentaram conter as chamas, mas acabaram inalando fumaça e foram encaminhadas pelo SAMU para atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal.

Dois caminhões dos bombeiros foram utilizados no controle do fogo, além das próprias máquinas da construtora, que jogavam terra e areia nas chamas. O trabalho durou cerca de uma hora e meia. Além do combate ao incêndio, também foi feito o rescaldo, ou seja, o resfriamento de residências próximas para evitar que elas também fossem atingidas.