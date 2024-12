Após primeiras horas tranquilas, fluxo se intensifica na Rota do Sol, entre a Serra e o Litoral, neste sábado

Pico de movimentação verificado pela reportagem foi às 8h deste sábado Marcos Cardoso / Agência RBS

O morador da Serra gaúcha que acordou cedo e aproveitou o primeiro dia do verão para pegar a estrada viu um movimento tranquilo nas primeiras horas deste sábado (21) na Rota do Sol (RS-453). Por volta das 6h, a movimentação era pequena e poucos veículos faziam o trajeto rumo ao Litoral Norte.

No entanto, a partir das 7h o fluxo começou a se intensificar e a média chegou a cerca de 15 veículos por minuto - a capacidade da rodovia é 30 veículos por minutos. O pico de movimentação verificado pela reportagem foi às 8h, com 17 veículos por minuto. As três estimativas foram feitas no mesmo ponto, no acesso a São Brás. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, até às 8h, 5.580 haviam passado pela rodovia.

Uma projeção do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º BRBM) é de que até 70 mil veículos passem pela Rota do Sol entre o domingo (22) e a quinta-feira (26). Esse número é levando em consideração o aumento da frota, de 6,8%, e as especificidades do feriado.

Um levantamento do 3º BRBM aponta que na sexta-feira (20), cerca de 11 veículos passaram pela Rota do Sol entre a Serra e o Litoral.

Para garantir a segurança dos viajantes, teve início no dia 11 mais uma edição da Operação Golfinho, do Comando Rodoviário. São 15 policiais em um posto em Tainhas, no interior de São Francisco de Paula. Além disso, na sexta, o Corpo de Bombeiro Militar lançou a 17ª Operação Verão Rota do Sol, em que cerca de 30 militares se dividirão em dois pontos, um em Lajeado Grande e outro em Tainhas, para dar agilidade aos atendimentos.

Desejo de viagem segura

Cerca de 15 voluntários da igreja Sara Caxias acordaram cedo para pedir calma e desejar uma boa viagem a quem passa pela Rota do Sol neste sábado. O grupo chegou por volta das 5h no Posto Sim, no acesso a São Brás, com cartazes e ofertas de orações. Muitos que estavam de passagem buzinavam em resposta, como gesto de gratidão pela ação.

Este é o terceiro ano que os voluntários se reúnem. Além da ação deste sábado, eles devem repetir a bondade no domingo (22). O grupo ficará até as 11h.