À polícia, motorista de caminhão envolvido em acidente em Farroupilha nega que tenha atropelado motociclistas 

A Polícia Civil de Farroupilha ouviu, na manhã desta segunda-feira (31), o motorista do caminhão envolvido em um acidente na RS-122 que matou um homem e uma mulher na tarde de domingo (30). O casal estava em uma motocicleta e foi identificado como Evelin Bernardi de Oliveira, 29 anos, e Rodrigo Picoloto e Silva, 39.

Segundo o delegado Fernando Cruz Alexandre, o motorista negou que tenha atropelado o homem e a mulher e também que tenha passado por cima da motocicleta , contrariando as informações iniciais da ocorrência.

Segundo o relato dele à polícia, o motociclista perdeu o controle do veículo ao tentar ultrapassar o caminhão. Evelin e Rodrigo, então, caíram sobre a pista.

O homem ainda negou que tenha fugido, afirmando que saiu do local porque as vítimas receberam o atendimento inicial de um grupo de motociclistas e também para evitar outros acidentes. Após o depoimento nesta segunda-feira, o condutor foi liberado.

Evelin e Rodrigo são velados na sala D das Capelas São Francisco, em Caxias do Sul. A cerimônia de sepultamento está marcada para as 16h30min desta segunda-feira, no Cemitério dos Santos Anjos.