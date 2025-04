Comissão de atletas do atletismo brasileiro para o ciclo Los Angeles 2028 é definida

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) anunciou a formação da Comissão de Atletas que vai atuar no atletismo brasileiro no ciclo olímpico 2025-2028 .

A velocista Ana Claudia Lemos da Silva foi a mais votada , com 105 votos. Ela presidirá a Comissão e passa a integrar as reuniões do Conselho de Administração.

Dona de duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e atleta olímpica em Londres 2012, no Rio 2016 e em Tóquio 2020, Ana também será a representante do atletismo na Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (Cacob), ao lado de Adriana Aparecida da Silva.