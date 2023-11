O título da temporada 2023 da Champions Ligay, o Campeonato Nacional de Futebol LGBTQIA+, será disputado neste final de semana na Orla. No sábado (18) e no domingo (19), cerca de 600 atletas de 20 times de diferentes regiões do país participam dos jogos de "futebol 7" - com sete jogadores em cada equipe e em quadras de grama sintética.