Bloco Fusca Azul celebra uma década de alegria no Carnaval de Porto Alegre

A turma de festeiros com o charmoso Fusquinha.

Um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de rua de Porto Alegre, o Bloco Fusca Azul, comemora 10 anos de história e folia em 2025. A celebração, é claro, será com festa, neste sábado (1º), a partir das 14h, no 4º Distrito (leia os detalhes abaixo).