"Arte no Prato", da Bienal do Mercosul, já tem 20 restaurantes inscritos; veja os destaques

A menos de um mês da Bienal do Mercosul, 20 restaurantes, bares, cafés e bistrôs aderiram ao evento. Com inscrições prorrogadas até o próximo dia 11, o projeto Arte no Prato destaca criações destinadas especialmente ao período da mostra.

A gastronomia, afinal, também é obra de artistas. Quem ganha com isso é o público, que, além de visitar as exposições, poderá degustar menus especiais, com o selo do maior evento de arte da América Latina.

Nas imagens acima, você vê, em primeira mão, alguns dos pratos inscritos no projeto. Tem de tudo: desde sanduíches a receitas de alta gastronomia. Abaixo, selecionei três dicas para você.

A Bienal

A partir de 27 de março, o evento vai se espalhar por 18 espaços da Capital e da Região Metropolitana (sete a mais do que em 2022), nos lugares clássicos (como Museu de Arte do RS e Fundação Iberê) e também fora do eixo central (em bairros como Lomba do Pinheiro e Restinga e até em Viamão).

Haverá obras (a maioria inéditas) de 76 artistas do Brasil e do mundo, com participação em peso de latino-americanos e asiáticos. Serão mais de dois meses de atividades, até 1º de junho, com acesso 100% gratuito.

Três dicas

1) "Biennale"

Sanduíche italiano da Giallo Sanduicheria, no Mercado Público. Giallo / Divulgação

Inspirado no conceito de "estalo" da 14ª Bienal do Mercosul, o chef Rafael Corte, da Giallo Sanduicheria, no Mercado Público, criou um sanduíche italiano especialmente para o evento.

Chamado "Biennale", o lanche, segundo ele, é "uma celebração do movimento, da transformação e da coexistência de diferentes elementos, assim como a arte que pulsa na Bienal". Cada ingrediente foi selecionado pelo autor para criar uma "experiência gastronômica que faz ecoar os estalos" sensoriais".

O sanduíche é de pão ciabatta de longa fermentação e leva pastrami de gado (feito na casa), folhas de manjericão, burrata de búfala, azeite extra virgem e a pasta de Dio (pasta de legumes com especiarias).

Valor: R$ 68

Onde: Mercado Público de Porto Alegre, sala 24, andar superior

2) "Crema dos Pampas"

Sobremesa criada pela NB Steak. NB Steak / Divulgação

A churrascaria NB Steak, com casas na Rua Ramiro Barcellos e na Avenida Dr. Nilo Peçanha, desenvolveu uma sobremesa chamada "Crema dos Pampas".

Detalhe: o doce tem a erva-mate como ingrediente-chave, para valorizar o sabor do chimarrão na Bienal do Mercosul.

Ao criar o prato, o chef Lucas Bassoleil procurou destacar a cultura gaúcha. Além de erva, o doce leva gema pasteurizada, açúcar e creme de leite.

Valor: R$ 37

Onde: na Rua Ramiro Barcelos, 430, ou na Av. Dr. Nilo Peçanha 2131, Porto Alegre

3) "Terroirs do Sul"

Burrata na massa folhada do chef Amarante, do Dionisia. Dionisia / Divulgação

O chef Flávio Amarante, do Dionisia, inspirou-se na diversidade cultural e na riqueza dos ingredientes do Mercosul para criar o prato “Terroirs do Sul”. Segundo ele, é uma "celebração à conexão entre território, tradição e inovação gastronômica".

O prato é sofisticado: uma burrata assada na massa folhada, com lascas de moranga cabotiá confitada no mel de tomilho, uvas assadas no vinho tinto e avelãs tostadas.

Para harmonizar, a sugestão do chef é uma taça de Viognier, que destaca os toques florais e frutados, complementando a cremosidade da burrata e o dulçor da moranga.

Valor: R$ 85