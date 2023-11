Em 1998, em uma festa no icônico bar Ocidente, na Capital, nascia Cassandra Calabouço, Cassie para os mais íntimos. A convite do amigo Antonio Rabadan, um dos mais badalados figurinistas do teatro gaúcho, o bailarino, ator e performer Nilton Gaffrée Júnior aceitou o desafio e “se montou” pela primeira vez. Desde então, são 25 anos de sucesso na cena Queer porto-alegrense.