Famosa pelas tardes de jazz à beira do Guaíba, fazenda O Butiá anuncia mudanças na operação

Conhecida pelo por do sol inesquecível e pelas tardes de jazz ao vivo, a fazenda O Butiá, que conquistou um público fiel à beira do Guaíba, em Viamão, vai mudar.

Por decisão dos donos, deixará de operar todos os finais de semanas e passará a realizar eventos esporádicos. A "despedida" do atual formato será no Carnaval, neste sábado (1º), no domingo e na segunda-feira.

Isso significa que as operações gastronômicas próprias (que ofereciam almoço, piqueniques e hamburgueres) serão encerradas. Agora, O Butiá passa a ser, principalmente, um local para realização de eventos.

As tardes com jazz ao vivo continuam acontecendo, mas em datas não periódicas e ainda não divulgadas. As realizações serão avisadas por meio de uma lista de transmissão — com inscrições pelo site do local —, mas também vale ficar de olho nas redes sociais da fazenda. Nestes dias, serão servidos hambúrgueres da Well Burger, restaurante fundado por uma antiga funcionária do Butiá.

A mudança na operação é uma escolha do sócio-proprietário do empreendimento, Henrique Theo Möller, e da médica-veterinária Desirée Möller, casada com ele — conhecida por ser a primeira mulher a presidir a Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu).

— A nossa vida está indo para outro lado, minha esposa é muito envolvida com a pecuária, está focada nisso, e eu também estou indo para outro lado profissionalmente — explica

Evento de Carnaval

A agenda inicia no sábado com um set de música eletrônica do DJ residente Gustavo Bassani, a partir das 16h. No dia seguinte, às 18h, o quarteto formado por Nico Bueno, Nicola Spolidoro, Luke Faro e Ronaldo Pereira interpreta clássicos e standards do jazz. A programação termina na segunda-feira com a banda Marmota, que iniciou o jazz no Butiá, também às 18h. Durante os três dias, é possível chegar à fazenda partir do meio-dia.

Os ingressos estão à venda por R$120 por pessoa e crianças de até 10 anos são isentas. Para quem fizer reserva até sexta-feira (28) pelo site, O Butiá oferece um desconto de 20%.