Brasileiro é prata na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de Esqui Alpino

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou neste sábado (1°) a medalha de prata na disputa do slalom gigante da etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Esqui Alpino .

Após as duas descidas, o tempo somado de Lucas foi de 2min18seg59, ficando apenas 0seg41 do vencedor, o norueguês Henrik Kristoffersen. O bronze foi do suíço Marco Odermatt.

Com o resultado, o brasileiro irá ganhar seis posições no ranking da prova na temporada , passando a ocupar a quarta posição.

A prata em Kranjska Gora é a terceira obtida pelo filho do norueguês Bjørn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro, que passou a defender as cores do país de sua mãe em outubro do ano passado. Ele ainda soma outro bronze em sua coleção de pódios.