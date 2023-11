Menos de 300 metros ao norte do Parcão, os equipamentos de musculação, pistas de caminhada, brinquedos infantis, lago e bancos, a praça Doutor Maurício Cardoso surge como alternativa menos movimentada de espaço verde para as famílias que vivem no Moinhos de Vento e arredores. De acordo com vizinhos do espaço e representantes da Associação da Praça Maurício Cardoso (APMC), os últimos anos foram de qualificação significativa do espaço graças à união entre comunidade e empresários locais. A preocupação ambiental fez com que o espaço fosse considerado a primeira praça sustentável de Porto Alegre, segundo a prefeitura.