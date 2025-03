Moradores de Viamão relatam falta de água há quase três dias

Elaine Feijó do Espirito Santo / Arquivo Pessoal

Moradores de bairros de Viamão , próximos ao extremo sul de Porto Alegre, estão sem água há quase três dias. Relatos apontam problemas no abastecimento na região, que engloba bairros como Jardim Outeiral, Capororoca e Espigão. Segundo moradores, a falta de água começou a ser percebida já na noite de sexta-feira (28), ampliando-se ao longo da manhã de sábado (1º).

Na manhã desta segunda-feira (3), parte dos moradores da região ainda estava desabastecida. Era o caso dos imóveis localizados na Travessa Antônio Marcos, no bairro do Espigão.

— A gente segue se virando com a água da chuva, é o que salva. Com a caixa d'água, a gente coleta da calha. E para beber, tem que comprar — relata Elaine Feijó do Espirito Santo.