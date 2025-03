Morre o produtor musical Sepé de los Santos, aos 78 anos

Trajetória de Sepé de los Santos incluiu colaborações com grandes nomes da MPB e a fundação do Espaço 373. @espaco373 Instagram / Reprodução

O cenário cultural de Porto Alegre perdeu Sepé de los Santos, falecido na última sexta-feira (28), aos 78 anos. Ator, dublador, produtor fonográfico, curador musical e proprietário da casa de espetáculos Espaço 373, ele estava internado no Hospital Humaniza, na Capital, desde que sofreu um AVC isquêmico no final de 2024 — ele teve um breve período de alta em janeiro.

O velório do corpo do produtor musical foi realizado no Crematório Metropolitano, entre a manhã e tarde do sábado (1º).

Sepé, como preferia ser chamado, era visto com frequência no Espaço 373, casa de espetáculos que recebe grandes nomes do jazz, do blues, da MPB e da música instrumental nacional e internacional, no bairro Floresta. Em sua trajetória como dublador e ator, ele foi a voz de Cícero nas propagandas da Super-Pizza, com o bordão "Tlês, tlinta, tlinta, tlrinta", e também do Stock, parceiro de Wood em Wood & Stock, Sexo, Orégano e Rock and Roll (2006), longa de Otto Guerra, com base nos quadrinhos de Angeli.

Trajetória e Despedidas

Sepé destacou-se na cena cultural de Porto Alegre como ator, dublador, produtor fonográfico, curador musical e proprietário do Espaço 373, local que promove shows nacionais e internacionais de jazz, blues, MPB e música instrumental.

Em 2024, ele e a companheira, Silvana Beduschi, inauguraram o Palco Paulo Moreira, em homenagem ao jornalista cultural Paulo Moreira, morto em dezembro de 2023, simbolizando o seu compromisso com a música e a memória cultural do Brasil.

Desde a adolescência, Sepé esteve imerso no mundo da música, iniciando a jornada artística com o grupo de voz e violão Siris do Imbé. A carreira o levou ao Rio de Janeiro, onde trabalhou com grandes nomes da MPB e produziu o primeiro compacto de Raul Seixas. Na gravadora Polygram, colaborou com artistas como Chico Buarque, Elis Regina e Tom Jobim.

Após retornar a Porto Alegre em 1976, fundou a produtora fonográfica Plug, tornando-se uma influência significativa na cena musical e publicitária local. Em 2016, a paixão pela música o motivou a abrir o Espaço 373, consolidando o seu legado como um dos principais curadores musicais da cidade. O espaço multicultural prestou suas condolências através das redes sociais.