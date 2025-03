Invasão a trilhos e falha impactam intervalos entre viagens do trensurb nesta segunda-feira

Atendimentos a ocorrências atinge intervalos entre viagens dos trens. Jean Costa / Agência RBS

O serviço de trens na Região Metropolitana opera com intervalos de 25 minutos entre as viagens ao longo desta segunda-feira (3). Além do horário especial no feriadão de Carnaval, o motivo também é o atendimento a uma invasão aos trilhos, em Esteio. Uma falha, na estação Fátima, em Canoas, também impacta na circulação.

Por volta das 14h, um homem foi atingido por um trem após invadir os trilhos entre as estações Esteio e Luiz Pasteur, em Esteio. O indivíduo ainda não foi identificado. Conforme a empresa, ainda não há previsão para que o serviço seja normalizado.

Funcionários da Trensurb e integrantes da Brigada Militar aguardam a chegada de uma equipe do Instituto Geral de Perícias no local. Com isso, as viagens estão alternando entre os trilhos na região.

Falha em trilhos

Outra situação que impacta no serviço é a falha de uma chave nos trilhos da estação Fátima, em Canoas. Equipes trabalham no local para normalizar o serviço.

Operação especial

Nesta segunda e terça-feira (4), os trens circulam somente entre Novo Hamburgo e a estação Farrapos, em Porto Alegre. Na Capital, o trajeto é complementado por viagem de ônibus até o Mercado Público. Conforme a empresa, a medida é necessária para a continuidade de obras para recuperação da via, impactada pela enchente de 2024.

Leia Mais Brigada Militar e foliões entram em confronto na Cidade Baixa no primeiro dia de Carnaval