Site da Trensurb é alvo de ataque hacker

No lugar de serviços da Trensurb, é exibido um site de apostas. Reprodução / Trensurb

O site da Trensurb sofreu ataque hacker na tarde de domingo (2). No lugar de serviços da empresa, a página exibe informações sobre uma casa de apostas.

O ataque impacta o acesso a serviços da empresa pelos usuários, como a grade de horários para o feriado de Carnaval, além de alterações, como a registrada nesta segunda-feira (3), após um homem invadir os trilhos e ser atingido por um trem.

A Trensurb disse que já acionou a empresa contratada para hospedagem do site, mas não deu uma previsão para que o serviço seja normalizado.

Operação especial

As viagens do trensurb chegaram a operar com intervalos de 20 minutos ao longo desta segunda, devido a uma invasão a trilhos e uma falha também nos trilhos, em Canoas.

Outra mudança abrange a tabela horária e o percurso. Nesta segunda e terça-feira (4), os trens circulam somente entre Novo Hamburgo e a estação Farrapos, em Porto Alegre. Na Capital, o trajeto é complementado por viagem de ônibus até o Mercado Público.

Nesta segunda, há tabela horária especial, com intervalos de 15 a 20 minutos entre as viagens. Na terça de Carnaval, as viagens seguirão os horários da tabela de domingos e feriados, com intervalos de 20 minutos durante o dia, e de 23 a 25 minutos à noite.

Leia a nota da Trensurb