Rebeca Andrade nasceu para fazer história e entrar no hall de maiores atletas olímpicos do Brasil. Nesta segunda (5), ela escreveu mais um capítulo dessa trajetória vitoriosa ao conquistar sua sexta medalha nos Jogos Olímpicos e tornou-se a maior medalhista da história do país (agora são seis). A brasileira ficou com o ouro no solo — sua terceira medalha na Olimpíada de Paris.