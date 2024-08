Em sua estreia em Jogos Olímpicos, o skatista Augusto Akio conquistou a medalha de bronze para o Brasil no skate park nesta quarta-feira (7). Natural de Curitiba, o jovem de 23 anos obteve a nota 91.85 na terceira e última volta, garantindo um lugar no pódio. E, além das manobras, levou um segundo talento para as pistas de Paris: o malabarismo.