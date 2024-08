O filme se repetiu. Assim como em 2004 e 2008, o Brasil perdeu o ouro olímpico para os Estados Unidos. A despedida de Marta foi com a prata em Paris 2024, após uma derrota por 1 a 0 para as norte-americanas no Parque dos Príncipes. A Seleção Brasileira encerra os Jogos com o sentimento de frustração, após chegar tão próxima de uma conquista inédita.