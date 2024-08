Luz, câmera, ação. Sai de cena a cidade luz e entra a capital do cinema. Assim que a chama olímpica se apagar em Paris, o ciclo dos próximos Jogos se inicia para atletas, mas para Los Angeles, sede do evento em 2028, o trabalho está a pleno vapor. Será a terceira vez que a segunda maior cidade americana receberá as Olimpíadas. Todas foram marcantes e quebraram paradigmas. A perspectiva é de que a situação se repita daqui a quatro anos.