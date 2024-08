A equipe feminina da Ginástica Artística, integrada por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistou o bronze e deu uma medalha inédita ao Brasil nessa prova da modalidade. Na sequência, Rebeca abrilhantou ainda mais o momento de sucesso da modalidade, ao conquistar a prata no individual geral e no salto, atrás da superestrela Simone Biles, e ouro no solo, superando a norte-americana.