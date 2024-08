Crime brutal Notícia

Mãe é presa por suspeita de assassinar a filha de sete anos a facadas em Novo Hamburgo

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (9) na região central do município do Vale do Sinos. Mulher de 31 anos é apontada como principal suspeita. Vizinhos acionaram o socorro, após criança ser encontrada ferida

10/08/2024 - 19h43min Atualizada em 10/08/2024 - 20h04min