Homem é preso após manter ex-companheira em cárcere privado na zona leste de Porto Alegre

Um homem foi preso, na noite deste sábado (11), após manter a ex-companheira em cárcere privado dentro de uma residência no bairro São José, na zona leste de Porto Alegre.

A ocorrência teve início no começo da tarde, e o homem — que não teve o nome divulgado — se entregou à polícia por volta das 19h30min.

A vítima resgatada passa bem. Ela sofreu escoriações leves durante o período em que esteve sob controle do agressor, que a ameaçava com uma faca, segundo informações preliminares da Brigada Militar .

Em um primeiro momento, o caso foi atendido por policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que iniciaram a tentativa de rendição do homem e a libertação da vítima. O homem demonstrou comportamento agressivo e fez uma série de ameaças contra a ex-parceira ao longo da tarde.

Em seguida, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiu as negociações e conseguiu a rendição do homem no início da noite.