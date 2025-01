Casa fica isolada por horas para desativação de suposto artefato explosivo em Caxias do Sul

Uma casa no bairro São Caetano, em Caxias do Sul, foi isolada por órgãos de segurança nesta sexta-feira (24) devido aos riscos causados pela presença de um suposto artefato explosivo. O item foi localizado pelo morador no pátio, aos fundos da residência, na Rua Renato Alves de Oliveira, por volta das 16h.