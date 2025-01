Polícia prende no Uruguai apenado que foi resgatado por criminosos em emboscada em Quaraí

Polícia localizou Spin usada no resgate abandonada no Rio Quaraí. Itamar Altamidia / NN TV

A polícia uruguaia capturou o preso que escapou durante o transporte a uma clínica médica em Quaraí, na fronteira com o Uruguai na manhã de sexta-feira (24). José Diogo Castro de Souza, 30 anos, estava foragido desde então, quando foi resgatado por pelo menos três criminosos enquanto era levado, por policiais penais, do presídio estadual localizado no município à clínica.

A prisão ocorreu por volta de 19h15min deste sábado (25), na cidade uruguaia de Artigas. Segundo a Brigada Militar, o preso tem antecedentes por ameaça, posse de entorpecentes, apreensão de objeto, tráfico, desacato, porte ilegal de arma de fogo, homicídio doloso, lesão corporal, difamação, desobediência e vias de fato. Ele tem ligação com uma facção criminosa sediada no Vale do Sinos.

Além do apenado, outras três pessoas foram presas na operação:

Raiane Gonçalves dos Santos e Erica Daniele Memdes Medina: estavam na casa onde o carro utilizado na emboscada ficou escondido. Com elas, a polícia encontrou R$ 385, 100 pesos argentinos, 7.679 pesos uruguaios, três munições calibre 22, seis munições calibre 38, quatro celulares, oito pedras de crack e duas porções de maconha.

Jorge Michael Oviedo Santana: suspeito de participar do resgate, também preso no Uruguai.

Um menor de 17 anos, que seria o motorista do carro na fuga, foi apreendido pela Brigada Militar no final da tarde deste sábado. A polícia continua a busca por Everton Corrêa Lopes, que seria o terceiro envolvido no tiroteio e no resgate do preso.

Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Cláudio Feoli, a operação deve se estender até o final da tarde de domingo (26), quando a BM espera ter o caso resolvido.

— Nossa inteligência está diretamente alinhada com a Polícia Civil e a polícia uruguaia. Com o foragido, nosso trabalho será mais na parte de inteligência, de buscar com o preso informações sobre os outros envolvidos.

Relembre o caso

Na manhã de sexta, dois policiais penais transportavam um preso para consulta em uma clínica médica, na Rua Doutor Ascânio Tubino, na área central de Quaraí. Criminosos se aproximaram a bordo de uma Spin prata e trocaram tiros com os agentes — ao menos três atiradores teriam participado da emboscada.

Os dois agentes foram baleados e os criminosos conseguiram resgatar o preso, fugindo em direção ao Rio Quaraí (que divide a fronteira entre Brasil e Uruguai). Os policiais foram socorridos ao hospital, onde um permanecia internado com quadro estável neste sábado, enquanto o outro recebeu alta na sexta.