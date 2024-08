Em entrevista na manhã desta quinta-feira (14) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou sobre as ações realizadas nos primeiros cem dias após a enchente que atingiu o Estado no mês de maio. Entre elas, Leite destacou as iniciativas em relação à mitigação de novos desastres naturais.