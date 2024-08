Levantamento divulgado nesta quarta-feira (14) pela prefeitura de Porto Alegre aponta que 1.964 famílias atingidas pela enchente na Capital foram cadastradas no sistema do governo federal. O registro é o primeiro passo para que as pessoas entrem na lista de possíveis beneficiários de programas sociais que envolvem a aquisição de moradias, como o Compra Assistida.