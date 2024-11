O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quinta-feira (21), que a equipe econômica levará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã da próxima segunda-feira (25), a minuta das medidas de ajuste fiscal que serão adotadas pelo governo, incluindo o acordo que foi feito com o Ministério da Defesa de ajustes na previdência dos militares. A expectativa do ministro é de que, ao fim dessa reunião com Lula, o pacote já possa ser anunciado.